Serena Williams è incinta | secondo figlio per la ex tennista

(Di martedì 2 maggio 2023) All’evento più glamour dell’anno, il Met Gala di Anna Wintour, la legenda del tennis, che si è ritirata dai campi lo scorso anno, si è presentata con un bel pancione. “Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al Met Gala” ha scritto sui social la sportiva mostrando le foto della serata e delle curve lievitate tra sorrisi smaglianti e occhi emozionatissimi.Wiliams ha mostrato il suo pancione in un sorprendente vestito nero che stringeva le sue curve esaltandole. Strass sui polsi, sui bordi dei taschini e intorno alla prorompente scollatura facevano da pendant con la coroncina tra i capelli. Al collo una collana di perle avvolta a più giri e a fine abito una coda di tulle bianco vaporoso. Elegante anche il marito con un sobrio smoking nero accompagnato da un papillon. Mamma bis A 41 anni la ex...

A 41 anni la ex aspetta il suo secondo figlio. L'ex tennista 41enne insieme al marito Alexis Ohanian ha mostrato il pancione durante l'evento più ...

Annuncio a sorpresa della ex tennista Serena Williams che al Met Gala si è mostrata in dolce attesa. Per lei è il secondo figlio.