Serena Williams è incinta | l' annuncio al Met Gala di Anna Wintour

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Metera il posto giusto per annunciare una gravidanza , almeno se seio Karlie Kloss, riferiscono i media statunitensi. La leggenda del tennis e la top model hanno infatti ...

Il Met Gala era il posto giusto per annunciare una gravidanza , almeno se seio Karlie Kloss, riferiscono i media statunitensi. La leggenda del tennis e la top model hanno infatti rivelato il loro stato interessante arrivando sul tappeto rosso del Met Gala. ...Rai 1: La sposa , la replica della miniserie conRossi protagonista, supportata nel cast da ... Tv8: Blacklight , il film del 2022 diretto da Markcon protagonisti Liam Neeson e Emmy ...Glielo ha suggerito, la quale ha fatto molti soldi fuori dal mondo dello sport proprio con l'aiuto di WME, che cura anche gli interessi di Rihanna, Dwayne 'The Rock' Johnson, Matt ...

Serena Williams rivela la gravidanza al MET Gala: l’ex regina del tennis attende l’arrivo di un secondo figlio oktennis

Il Met Gala era il posto giusto per annunciare una gravidanza , almeno se sei Serena Williams o Karlie Kloss, riferiscono i media statunitensi. La leggenda del ...Tennis | Extra, Featured | Serena Williams, ritiratasi dal tennis lo scorso settembre allo US Open, non aveva mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia costruita col marito ...