Sequestrata una bocca di squalo Mako all' aeroporto di Palermo

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - Ladi unoè statadai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di finanza in servizio all'Falcone Borsellino. A possederla un italiano proveniente dall'isola Sao Vicente (Capo Verde), con il bagaglio al seguito nel quale sono state trovate mascella e mandibola dia pinna corta, nome scientifico "Isurus Oxyrinxhus", dichiarata specie protetta dalla Convenzione di Washington. Applicata al trasgressore la sanzione pecuniaria di 5 mila euro; la ganascia diè statapoiche' priva delle prescritte certificazioni Cites.

