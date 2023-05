Semifinale Serale Amici 22 | salta la registrazione di giovedì 4 maggio per Covid? Ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 maggio 2023) Dovevano registrare lanella scuola di, di Maria De Filippi, ma un imprevisto ha fatto slittare la. Cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme. Di certo sulla pagina Instagram diè apparsa in queste ore la dicitura: ‘diannullata. Appena sapremo qualcosa di più vi diremo quale sarà la prossima data’. Casinella scuola di? Un post che ha stimolato la curiosità di molti, soprattutto degli appassionati del talent show in onda su Canale 5. Sembrerebbe che a ostacolare ladelladici sarebbero alcuni casi diche avrebbero colpito non solo alcuni alunni, ma ...