(Di martedì 2 maggio 2023) I(FRB) sono uno dei fenomeni astronomici più potenti edell'Universo e, insieme alle onde gravitazionali (GW) e idi raggi gamma (GRB), costituiscono ancora un mistero per gli astronomi.

Che cosa sono questiI lampi radio veloci (chiamati anche FRB, acronimo di fast radio burst) sono delle potenti e rapidissime esplosioni di energia che rilasciano un'enorme quantità di ...Come le onde gravitazionali (GW) e i lampi di raggi gamma (GRB), iradio veloci (FRB) sono uno dei fenomeni astronomici più potenti e. Questi eventi consistono in esplosioni che ...È indiscutibile: quando si pensa agli elementi piùdello spazio la mente va immediatamente ai buchi neri, corpi celesti che sembrano non ... più diventano piccole, dunque, più i loro...

Segnali misteriosi: appena rilevati 25 lampi radio veloci Alive Universe Today

C’è vita nello spazio A questa domanda, gli scienziati sono ancora ben lontani dal poter dare una risposta: certo è che alcuni segnali possono talvolta suscitare dubbi e perplessità. È il caso dei la ...Scoperti grazie al CHIME, i FRB ripetuti potrebbero aiutare nella comprensione di un fenomeno ancora avvolto nel mistero. Un team di scienziati della McGill University di Montreal, in Canada, del team ...