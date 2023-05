Sedici mln italiani a dieta con un business da oltre 14 mld | Sima ' allarme fai da te'

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Dopo le abbuffate di Pasqua e i ponti del 25 aprile e primo maggio, è tempo di darsi una regolata in vista dell'estate. Sembrano pensarla così gli: 16 milioni circa si metteranno aper migliorare il proprio aspetto fisico ed arrivare pronti al periodo estivo, generando unda14 miliardi di euro. Questi i numeri diffusi dalla Società italiana di medicina ambientale (), che lancia l'sulle diete “fai da te”. Secondo l'Italian Barometer Obesity Report, in Italia le persone in eccesso di peso sono più di 25 milioni, e circa 6 milioni - pari al 12% della popolazione - sono a tutti gli effetti obesi, con una incidenza maggiore al Sud (14%) rispetto al 10,5% del Nord-Ovest e del Centro. La fine delle festività di ...