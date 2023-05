“Se puliamo Roma c’è meno consenso sull’inceneritore” | la “gaffe” dell’assessora Alfonsi

(Di martedì 2 maggio 2023)– “C’è unaltissimo, sul fatto che ci sia un sindaco che ha preso una decisione e sul fatto che c’è un piano intero che è stato presentato. Questo però va accompagnato, anche perché il cammino è lungo, e paradossalmente oggi siamo sull’esasperazione: se noi nel frattempo cominciamo a pulire la città, conesasperazione c’è…”. E’ lain cui è inciampata Sabrina, assessora capitolina all’Ambiente, intervenendo a un dibattito e ripresa in un video rilanciato sui social. Il filmato è finito anche su Youtube, pubblicato da Circolo Legambiente Agrono Meridionale. (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

