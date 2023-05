Scudetto Napoli | il video di Insigne è da brividi | “Manca poco… 3” – VIDEO

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilpostato da Lorenzoin occasione dell’imminentedelfa impazzire i tifosi azzurri. Lorenzo, ex giocatore delattualmente in forza al Toronto, ha pubblicato unsui suoi profili social in vista della probabile vittoria matematica del terzoda parte della squadra partenopea. Il filmato è diventato virale tra i tifosi del, che si preparano ad una grande festa in città.: ILPOSTATO DAFA IMPAZZIRE I TIFOSI AZZURRI Se qualche giorno fa ci si stava preoccupando per il ‘silenzio’ social di Lorenzo, ora ...

Commenta per primo Dopo aver assaporato per 22 minuti il terzo titolo della propria storia, ilcerca a Udine il punto che lo separa dalla conquista dello. Quote azzurre alla Dacia Arena, con il segno '2' avanti a 1,75 contro il 4,60 del successo a favore di Pereyra e compagni, ...Commenta per primo Festarinviata per ile lotta per la zona Champions League sempre più avvincente. La Serie A non si ferma e tra mercoledì e giovedì si gioca la 33esima giornata, che potrebbe scrivere la ...... un partita che potrebbe regalare agli azzurri il loro terzo. Tifoso delha il Daspo ma non va allo stadio dal 1991 'Non mi capacito - spiega il 47enne - sono un tifoso delda ...

La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.Dopo il pari rimediato dal Napoli con la Salernitana, gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della gara sul campo dell’Udinese che potrebbe già regalare lo Scudetto con 5 turni di anticipo.