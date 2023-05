Scommette a suo nome oltre 300mila euro in un anno | la Gdf lo segnala e gli fa ritirare il reddito di cittadinanza

(Di martedì 2 maggio 2023) Nello stessoin cui ha percepito mensilmente ildi, un uomo di Lucca ha scommesso complessivamente 320milaa suoeffettuando giocate su un conto a lui riconducibile. È uno dei 30 destinatari di unazione all’autorità giudiziaria per l’indebita percezione del contributo fatta dalla Guardia di Finanza della città Toscana, che ha rilevato irregolarità per200milatotali svolgendo controlli incrociati insieme all’Inps di Lucca. Tra le posizioni irregolari anche quella di un uomo che mancava del requisito di residenza in Italia da almeno 10 anni. C’era anche il caso di una lavoratrice che veniva pagata in nero in un salone di bellezza: 400le venivano dati in contante dalla ...

... chisul fatto che durante la partita indosserà la pancera Gibaud, chisulla ... per certi versi, meriterebbe di essere cacciato a pedate, foss'anche solo per ilmodo ...Fincantieri, con ilcantiere Marinette Marine (FMM), ha presentato un progetto derivato dalla versione italiana delle fregate Fremm , costruite per l'Italia e per la Francia. E lo scorso 31 ...... è il leader di partito con il maggior gradimento e l'82% degli italianiche tra un anno ... "Meloni Vi spiego ilantifascismo": Sgarbi zittisce i deliri della sinistra

Scommette a suo nome oltre 300mila euro in un anno: ritirato il reddito di cittadinanza TPI

Nello stesso anno in cui ha percepito mensilmente il reddito di cittadinanza, un uomo di Lucca ha scommesso complessivamente 320mila euro a suo nome effettuando giocate su un conto a lui riconducibile ...Pasalic ha segnato sei reti in cinque sfide contro il club ligure in campionato. Tutte le quote e il pronostico di Atalanta-Spezia ...