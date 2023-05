Sciopero aerei 3 maggio 2023 | le compagnie che si fermano | orari e voli garantiti

(Di martedì 2 maggio 2023) Indetto dalla Filt Cgil per domani, mercoledì 3, unonazionale del trasporto aereo. Ad incrociare le braccia dalle ore 13 alle 17, la “categoria di piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling” ma anche del personale navigante di Air Dolomiti e i controllori di volo dell’Enav Roma. Le motivazioni alla base della protesta sono da ricercarsi nella “mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane relazioni industriali” spiega il sindacato.aereo, ItaliaRimborso: “Ecco come chiedere il rimborso” Lonazionale del trasporto aereo previsto per domani Lo stop di queste categorie di lavoratori nel trasporto aereo ha conseguenze per molti passeggeri di di diverse linee. Ne è un esempio l’elenco dei collegamenti che Ita Airways è obbligata a cancellare, 47 in totale. Un quadro che ...

