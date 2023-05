Scioperano i controllori di volo | cancellazioni e partenze a rischio

Come ottenere un rimborso Il problema è che in caso di sciopero degli operatori Enav (sono ia scioperare), non può esserci compensazione pecuniaria da parte delle compagnie aeree. Cosa ...Ma ecco chi e quali compagniee in quali orari: Personale ENAV ACC Milano 24 ore dalle ... A seguito dell'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali deidi volo per ...Come ottenere un rimborso Il problema è che in caso di sciopero degli operatori Enav (sono ia scioperare), non può esserci compensazione pecuniaria da parte delle compagnie aeree. Cosa ...

Aerei, sciopero il 3 maggio per i controllori Enav. I voli cancellati e i garantiti la Repubblica

Mercoledì 3 maggio agitazione dei lavoratori Enav Roma. Nello stesso giorno incrociano le braccia anche i dipendenti di Vueling e di Air Dolomiti ...Si fermano anche alcuni dipendenti di Vueling e di Air Dolomiti (vettore proprietà di Lufthansa). Impatto sull'Italia - il primo maggio - per le ...