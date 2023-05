Schlein | Meloni e l’armocromia | siamo passati dagli opposti estremismi agli opposti estetismi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Il mimetismo animale ha due scopi: imitare uno sfondo per rendersi invisibili, oppure rendersi evidenti, con sgargianti colorazioni che, di solito, denunciano velenosità o tossicità. Le specie che avvertono possibili predatori della propria pericolosità si imitano tra loro, invece che imitare lo sfondo. Col mimetismo mulleriano animali diversi (come api e vespe) lanciano lo stesso segnale “onesto” di pericolo: le strisce gialle e nere. Col mimetismo mulleriano, animali innocui (ad esempio le mosche gialle e nere) imitano animali velenosi (api e vespe) lanciando un segnale “disonesto”: non sono velenosi ma pretendono di esserlo. Anche noi ui due tipi di mimetismo: le tute mimetiche rendono i militari poco evidenti al nemico, mentre i colori forti terrorizzano gli avversari, come facevano gli indiani d’America che si ...