Schlein in tour nelle fabbriche per la “passerella” primavera-estate Repubblica la ‘santifica’

(Di martedì 2 maggio 2023) Vediamo un po’ chi sono e cosa vogliono questi lavoratori, questi operai, deve essersi detta Elly. Così, dopo avere gridato alla “provocazione” per la concovocazione dei sindacati il Primo Maggio, lancia la sua controffensiva alla Meloni. Ha in programma una batteria di “visite”, come ha raccontato in questi giorni Cecilia Guerra, deputata, ex viceministra al Mef, che nella segreteria del Pd segue la delega del Lavoro. A giugno la segretaria andrà nella ex Whirlpool, ha annuciato la parlamentare in un’intervista a, anticipando i programmi della campagna estiva. Le ironie si sono sprecate. Il Pd riparte dagli operai. E naturalmente “” ne fa un’epopea: “sfida la Meloni”, titola grondante retorica. Ellye il ...

... per cui potremmo lanciare un Grandnelle fabbriche , ché peraltro quest'anno c'è un ritorno del blu metalmeccanico'. Armocromia, come funziona il "metodo" adottato da EllyLa segretaria del Pd, Elly, inelettorale in Sicilia boccia il dl lavoro targato Meloni. Definisce "una provocazione insopportabile" aver scelto proprio il primo maggio come giorno per ...Se la vigilia è elettorale, peril Primo maggio è di memoria: "Abbiamo fatto la scelta di ... Anche per il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sono giorni dielettorale. "Per il Primo ...

"Segretaria, lo vuole il caffè": siparietto per Elly Schlein prima del tour elettorale PalermoToday

Per i sindacati tradizionale concertone in Piazza San Giovanni a Roma: nove ore di musica con una cinquantina di artisti ...Fuori programma per la segretaria del Pd Elly Schlein al termine della cerimonia che si è tenuta stamani a Palermo per ricordare l'eccidio di mafia in cui 41 anni vennero uccisi Pio ...