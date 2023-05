Sceneggiatori di Hollywood in sciopero | perché?

Qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso sulla possibilità che a maggio sarebbe iniziato uno sciopero deglidi, eppure ci siamo: la serrata è iniziata ufficialmente a mezzanotte (ora di Los Angeles). Ed è venuto il momento di spiegare ora cosa succederà. I punti chiave Chi subirà per ...Dopo gli avvertimenti delle scorse settimane , lo sciopero indetto dalla WGA , il sindacato deglidi, è ufficialmente iniziato. L'astensione dal lavoro degli scrittori dello spettacolo è stata votata all'unanimità dal consiglio del sindacato, dopo che i negoziati con l'...Caos a, a rischio decine di produzioni e show per lo sciopero di migliaia ditelevisivi e cinematografici membri della Writers Guild of America (WGA), pronti a incrociare le braccia. ...

È iniziato lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood Il Post

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La contrattazione salta dopo due mesi, dopo 15 anni di nuovo in stop l'industria cinematografica più ricca e prolifica del mondo ...