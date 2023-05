Scegli una piega tra queste | la preferita rivela il tuo modo di affrontare le difficoltà

Leggi su inews24

(Di martedì 2 maggio 2023): ilin cui acconci i capelli non è un caso. Potrebbe dire molto sul tuodila vita. Fai il test. Qualcuno dice che quando una donna cambia colore di capelli o taglio, è perchè qualcosa dentro di lei sta per cambiare per sempre. Amore, lavoro o altro. Dietro ogni cambio L'articolo proviene da Inews24.it.