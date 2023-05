Saverio Bari vince la seconda tappa del Guerin Subbuteo 2023

Leggi su 11contro11

(Di martedì 2 maggio 2023) Nel fine settimana del 29 e del 30 aprile, aland (Reggio Emilia) si è disputata ladel prestigioso, per la disciplina del Calcio da Tavolo. Il tabellone GOLD del torneo individuale ha registrato il successo del capitano della Nazionale Italiana campione del mondo,(F.lliReggio Emilia), che in finale ha avuto la meglio su Pasquale Torano (Leonessa Brescia), con il risultato di 2 a 1. Sul podio salgono anche Enrico Giannarelli (Club Sombrero) e Alfonso Gargiulo (Subbito Gol Ferrara), entrambi eliminati in semifinale, mentre nella competizione SILVER il successo è ottenuto da Paolo Natale (CCT Roma) che in finale ha battuto ...