Sardegna, mamma squalo blu agonizzante partorisce 20 piccoli a Calasetta Sky Tg24

Commovente momento sulla spiaggia, davanti a cittadini e uomini della Forestale, che hanno aiutato gli squaletti a prendere la via del mare ...Sulla spiaggia delle Saline, a Calasetta, l'esemplare lungo circa due metri ha fatto in tempo a dare alla luce gli squaletti. Con l'intervento del Corpo forestale dell'ispettorato di Iglesias, i 'picc ...