Sant’Arpino | l’intervento di Di Santillo risolve un problema di toponomastica

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI residenti di via Cesare Augusto hanno a lungo lamentato le difficoltà legate all’assenza della targa, non presente nella strada che si trova alle spalle dell’ex Municipio di Atella di Napoli. Difficoltà ora superate grazie anche all’interessamento del giovane Aniello Di. “È difficile raggiungere le nostre case. Per più di due anni abbiamo vissuto con la preoccupazione che, in caso di emergenza, le ambulanze mandate dal 118, i vigili del fuoco o le forze dell’ordine non ci trovassero – afferma una residente – Per non parlare di problemi minori ma disagianti come non poter ricevere la posta o dover andare a ritirare di persona pacchi mandati indietro” “Dopo aver ricevuto segnalazioni in cui è emerso il disagio e lo sconforto da parte dei residenti, da semplice cittadino quale sono, mi sono attivato ...