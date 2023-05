Santanchè | ' Sport e turismo connubio vincente'

(Di martedì 2 maggio 2023) Si è tenuto questa mattina presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina l'evento "vetrina per il saper fare italiano" dedicato al 106esimo Giro d'Italia. Le parole del Ministro del ...

'Il nostro obiettivo è lavorare insieme al ministro delloe degli Esteri perché gli eventi dellofanno conoscere un'Italia diversa'. Così il Ministro dello, Daniela Santanché, ...Si è tenuto questa mattina presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina l'evento "vetrina per il saper fare italiano" dedicato al 106esimo Giro d'Italia. Le parole del Ministro del ...... mentre per la Regione Piemonte Bongioanni ha detto che "farà bene al sociale, ma anche allo" . Il consigliere ha fatto locare delle risorse sul bilancio regionale per il progetto Academy: "Mi ...