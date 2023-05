‘San Lupo – Noi il Futuro’ | il candidato sindaco Valente ringrazia attivisti e sostenitori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«In vista della della ormai prossima pubblica presentazione della nostra lista “San– Noi… Il Futuro” ai nostri compaesani sanlupesi, intendo esprimere a mezzo stampa la mia sentita gratitudine al nostro foltissimo gruppo di, che ci ha consentito di elaborare un eccellente e proficuo progetto per San». Lo dichiara Franco Vincenzoal Comune di Sandella omonima formazione elettorale., 68 anni, ex dipendente ora in quiescenza dell’agenzia delle entrate, si propone per la carica di primo cittadino del comune sanlupese forte anche della sua lunga attività politico-amministrativa. Fra le sue esperienze in tal senso, infatti, sono ...