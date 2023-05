San Basilio – Contestate violazioni a tre esercizi commerciali

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023) – Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, i poliziotti del IV Distretto Sanhanno eseguito controlli amministrativi presso 3. Durante l’ispezione di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via Tiburtina, i poliziotti hanno riscontrato l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l’orario di sospensione del funzionamento, contestando al titolare la sanzione pecuniaria di 150 euro. Sono state, inoltre, rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie tali da richiede l’intervento di personale A.S.L. S.I.A.N. RM2 di pronta reperibilità. Per tali motivi è in atto un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività. Un ulteriore controllo ad un’altra attività di sala giochi/video lottery, in via Farindola, ha permesso di riscontrare la violazione di ...