Samarate | l’ipotesi degli animalisti sul giallo delle pecore scuoiate nel bosco | «Riti satanici»

Leggi su open.online

(Di martedì 2 maggio 2023) Si fa stradadeiesoterici odietro le carcasse ditrovate, in provincia di Varese, sabato 30 aprile. Ad aprire questa pista sono gli, mentre il sindaco Enrico Puricelli riconduce quanto accaduto a pratiche legate alla macellazione illegale. «Era già successo nel periodo pasquale che venissero ritrovate pelli di ovini e carcasse abbandonate in sacchi dell’immondizia nei boschi di Cascina Elisa. L’amministrazione li ha dovuti smaltire a proprie spese», ha detto il primo cittadino, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera. Nella vicenda le ipotesi restano tutte aperte. Lo scorso 30 aprile erano stati alcuni cittadini ad aver lanciato l’allarme per il continuo belare proveniente da un rimorchio, un ...