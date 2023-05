Samantha morta il giorno delle nozze Matrimonio choc | il sì | la festa e poi la tragedia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Doveva essere ilpiù bello della sua vita e invece è stato l’ultimo, quello in cui oltre al marito ha trovato anche la morte. Terribile ridurre questa storia in questi termini, ma in pratica è quello che è successo alla donna in questione.Miller, 34 anni, èilsue. Unache chiaramente ha lasciato un solco indelebile nella sua famiglia e in quella del neo-marito. Ma cosa è successo in pratica?dopo essere stata travolta da un’automobile poco dopo il suo. La 34enne stava lasciando il ricevimento in golf car per dirigersi in hotel per la prima notte di. Per lei non c’è stato niente da fare. Sembra che una ragazza di 25 ...