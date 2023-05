Salerno | due uomini in manette per detenzione e cessione di droga

(Di martedì 2 maggio 2023) Il 28 aprile, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di R.A., già sottoposto agli arresti domiciliari, nonché di L.S. perdi sostanza stupefacente, in quanto a seguito delladi stupefacente a favore di un terzo acquirente, sono state rinvenute nella disponibilità dei predetti oltre venti dosi di stupefacente tipo cocaina e crak, nonché oltre 5mila euro in denaro contante. Segui ZON.IT su Google News.

