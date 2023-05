Salerno | bilancio XXXI “Fiera del Crocifisso Ritrovato”

Leggi su zon

(Di martedì 2 maggio 2023) È tempo di bilanci per laedizione delladel, organizzata dalla Bottega San Lazzaro, che si è conclusa il 1 maggio. Per quattro giorni il centro storico disi è immerso in una straordinaria atmosfera medievale. “Nei vicoli del tempo”, questo lo slogan dell’edizione 2023 che ha segnato la vera ripartenza, dopo il riavvio contingentato dell’anno scorso, di una manifestazione attestata tra le maggiori d’Italia per ciò che concerne le rievocazioni storiche, dove primeggia proprio tra quelle di ambientazione medievale. Una cifra di qualità rafforzata dalla presenza come maestro die direttore artistico dell’evento di Gianluca Foresi. È lui a tirare le somme, a caldo, della kermesse: “E’ unassolutamente positivo. ...