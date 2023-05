Salernitana | Sousa | “I tifosi la nostra forza Faccio i complimenti alla Fiorentina”

(Di martedì 2 maggio 2023) Laha invertito la rotta con Pauloal timone del club granata. Il tecnico portoghese, una volta subentrato a Nicola, ha cambiato laportando idee nuove e soprattutto punti utilissimi per la salvezza. Salvezza che ancora pernon è arrivata e per cui si deve ancora combattere. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa prima del match contro la. Sulla: “Vorrei fare innanzitutto i, al mio collega Vincenzo Italiano e ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo. Hanno raggiunto la finale di Coppa Italia e sono in corsa per conquistarne un’altra in Conference League. A mio avviso al momento sono la squadra più in forma del campionato ...

La pagina di storia che ladi Pauloha scritto domenica pomeriggio allo stadio di Fuorigrotta a Napoli rimarrà per sempre come esempio di come i valori dello sport, della ...I PRECEDENTIe Fiorentina si sono affrontate 15 volte in competizioni ufficiali, di ... Dopo aver guidato la Fiorentina dal 2015 al 2017, Paulola ritrova per la prima volta da ...... quando con lo Stadio Maradona vestito a festa e pronto a festeggiare in caso di vittoria, gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a superare ladi Paulonel tanto atteso ...

Boulaye Dia é o avançado de que todos falam depois de ter marcado, no domingo, o golo que estragou a festa do Nápoles, preparado para festejar no Estádio Diego Armando Maradona, diante da Salernitana, ...L'allenatore portoghese è stato espulso a Napoli ed è stato squalificato per una giornata. Salta, dunque, la sfida al suo passato: assisterà al match seduto in tribuna. Potrebbe esserci un accenno di ...