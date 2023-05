Salernitana | Sousa | ' Con Fiorentina sarà sfida dura'

Commenta per primo Di seguito la lista dei convocati dellaper la gara contro la Fiorentina, che vedrà l'assenza di Antonio Candreva per quanto riguarda gli uomini diCosì Pauloha presentato la sfida trae Fiorentina in programma domani all'Arechi. Il tecnico portoghese, che dovrà osservare un turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata al "...''Affronteremo unacon il morale altissimo, quindi dovremo stare molto attenti e svegli e prepararci ad una ...Italiano alla vigilia della trasferta contro la formazione di Paulo, ex ...

"Vorrei fare innanzitutto i complimenti alla Fiorentina, al mio collega Vincenzo Italiano e ai giocatori per la fantastica stagione che stanno facendo. Hanno raggiunto la finale di Coppa Italia e sono ...Queste le sue dichiarazioni: La Salernitana arriva da un’impresa, che squadra è quella di Paulo Sousa “È una squadra ritrovata, dopo una prima fase altalenante. Organicamente la squadra sembrava ben ...