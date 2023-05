Salernitana - Fiorentina pronostico | Over 1 5 nella ripresa a 2 04

(Di martedì 2 maggio 2023) Non c'è ancora molto altro da chiedere al campionato, ma la stagione non può ritenersi conclusa per entrambe. Lavuole proseguire il momento positivo - due vittorie e sette pareggi nelle ...

Il calcio d'inizio è in programma mercoledì alle 18 allo stadio Arechi di Salerno: ecco l'analisi di, IL PRONOSTICO La possibilità di affrontarsi ..." TOLFO IV: GHERSINI VAR: ABBATTISTA AVAR: MARIANIh. 18.00 PEZZUTO MACADDINO " FIORE IV: GARIGLIO VAR: DI PAOLO AVAR: DIONISI ..." TOLFO IV: GHERSINI VAR: ABBATTISTA AVAR: MARIANIh. 18.00 PEZZUTO MACADDINO " FIORE IV: GARIGLIO VAR: DI PAOLO AVAR: DIONISI SAMPDORIA ...

È tornato questa mattina in gruppo Jack Bonaventura in casa Fiorentina. Lo aveva annunciato Vincenzo Italiano post Sampdoria, il centrocampista è dunque pronto a tornare dopo il problema muscolare all ...Alfonso Camorani, ex sia della Fiorentina, sia della Salernitana (prossimo avversario della Viola), ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Social ...