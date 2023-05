Sale il Pd di quasi mezzo punto e accorcia su Fratelli d' Italia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 maggio 2023) L'ultimo sondaggio Swg per il tg La7 evidenzia un balzo in avanti diper il Pd che fare sud'in fuga. La Lega scende insieme al Movimento 5 stelle (rispettivamente 9 per cento e 15,3 per cento sulle percentuali), un leggero aumento per Forzaa 6,8 per cento mentre Azione rimane al 4,3 per cento. Verdi e Sinistra aumentano leggermente del +0,2 per cento e intravedono la soglia del 4.viva soffre ancora la scissione e si posiziona al 2,5 per cento seguita da +Europa.