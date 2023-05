Campari ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile prima delle tasse di,6 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, e ricavi saliti del 24,9% a 667,9 milioni (+19,6% su base organica). Le vendite, spiega una nota, hanno beneficiato "...L'utile del Gruppo prima delle imposte è stato di,6 milioni, in aumento del +24,8%. L 'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2023 è stato pari a 1.616,1 milioni, in aumento di 63,6 milioni ......1% sul 2022 e l' utile pre - tasse è stato di,6 milioni (+24,8%) in linea con le attese. Il gruppo aveva chiuso il 2022 con un aumento del +16,4% delle vendite . Il titolo stamanedel 2,78% ...

Sale a 133,6 milioni l'utile di Campari nel primo trimestre - Economia Agenzia ANSA

Campari ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile prima delle tasse di 133,6 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, e ricavi saliti del 24,9% a 667,9 m ...Le vendite del Gruppo Campari sono state pari a 667,9 milioni, nel primo trimestre 2023, in aumento del 24,9% a valore, con una variazione ...