Sal da Vinci | il figlio Francesco rapinato a Napoli | ' Tre pistola alla testa per un orologio Certe persone continuano a distruggere questa

Il figlio diDa, Francesco Da, è stato rapinato a Napoli mentre era in compagnia di un amico all'uscita di un ristorante nel centro della città. Il filgio del cantante, anche lui musicista, ...Estratto dell'articolo di Gennaro Scala per https://napoli.corriere.it/ francesco daTre pistole puntate alla testa. Per portare via 400 euro e un orologio del valore di circa tremila euro. A subire la rapina, mentre era in compagnia di un amico all'uscita di ..."Sono vittima di una rapina brutale". Francesco Da, figlio del cantanteDae anche lui musicista, è stato rapinato a Napoli sabato notte, all'uscita da una pizzeria in via Foria dove era andato con un amico. Sui social racconta nel dettaglio quanto accaduto, ...

Tre pistole alla tempia del figlio, Sal Da Vinci ai rapinatori: "Cambiate strada. Tutti ce la possono fare" NapoliToday

Adesso siamo autorizzarti a mettere da parte un po’ d’acqua potabile di riserva. Addio invasi, impianti, tubi da avvitare, acqua che non perde più ...ROMA - "Approvato al Consiglio dei Ministri del Primo Maggio: aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre. Dalla sinistra e dai ...