Sabatini sulla Sampdoria | «Quello che sta succedendo è una tragedia»

(Di martedì 2 maggio 2023) Walter, ex dirigente della Salernitana, ha parlato della situazione dellaai microfoni di Telenord Walter, ex dirigente della Salernitana, ha parlato della situazione dellaai microfoni di Telenord. Le sue dichiarazioni: «Il calcio è unache staallaè unae la vivo come tale. Con grande dolore. Lanon può fare una stagione del genere e retrocedere in questo modo. Le motivazioni sono chiare, c’è stato un vuoto societario, un allontanamento di tutti tranne che dei tifosi che loro di ci sono sempre e sono incrollabili. La squadra era alla deriva sebbene per un attimo sembrava cercasse di affrontare le partite. La ...

... a partire dalle 20.30 sarà possibile prendere parte a una degustazione: informazioniquota ... Gambini) di Pigi Sbaraglia e Chiarache dialogheranno con A. Cavalieri e F. Franceschini ...Le parole di Walter, ex direttore sportivo,stagione di Milan ed Inter in Champions. I dettagli Walterha parlato dell'euroderby tra Milan ed Inter a Rai Sport. PAROLE - "Per chi perderà sarà una ...... a partire dalle 20.30 sarà possibile prendere parte a una degustazione: informazioniquota ... Gambini) di Pigi Sbaraglia e Chiarache dialogheranno con A. Cavalieri e F. Franceschini Il ...

Sabatini sull’EuroDerby: “Sarà una tragedia, ma una poi vincerà la Champions” Calcio in Pillole

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L'ENTRATA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE Nella notte tra il 5 e il 6 maggio Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire ...