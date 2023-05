Russia | Putin fa ripartire il tram a Mariupol

(Di martedì 2 maggio 2023) Mosca, 2 mag. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirsi è collegato in video conda San Pietroburgo, in occasione di un primo viaggio delnella città occupata. "Ho ricevuto la missione di chiedere il permesso a nome del nostro team per fare un giro e guardare dali nostri lavori di restauro delle strutture", ha detto il vice governatore di San Pietroburgo, Valery Pikalev. "Non mi limito ad autorizzare, chiedo anzi di farlo. Congratulazioni per l'avvio del traffico", ha risposto, secondo quanto riferisce la Tass. Il Cremlino ha affidato a San Pietroburgo la ricostruzione di, la città ucraina praticamente rasa al suolo durante il lungo e drammatico assedio russo dell'anno scorso in cui morirono migliaia di persone. Secondo un recente video ...

... Stone ha sempre espresso apertamente il suo sostegno a Vladimir, a cui aveva dedicato un ... Salvo poi un ripensamento dopo poche settimane dall'invasione: lasta sbagliando e continuerà a ...Lo scorso settembre Vladimirè stato il primo leader mondiale a congratularsi con re Carlo III, scrivendogli in una lettera: "Auguro a Vostra Maestà successo, buona salute e tutto il ...C'è da dire che la strage di Odessa rappresentò uno dei momenti più tragici tra lo scontro tra europeisti e filo - russi, culminato con la fuga indel presidente filo -. In precedenza c'...

Russia, il viaggio dei motociclisti filo-Putin "Lupi della notte": verso Berlino per festeggiare la vittoria … la Repubblica

Ukraine’s Verkhovna Rada has adopted a resolution designating the ideology of Russia’s current political regime as “Ruscism.” ...On March 17, the ICC issued an arrest warrant against Putin. The international agency accused the Russian leader of war crimes over Russia's illegal deportation of hundreds of Ukrainian Children.