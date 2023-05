(Di martedì 2 maggio 2023) Ilha ufficialmente deciso di non esercitare il proprio diritto a partecipare alItaliano d’Eccellenza Peroni TOP10: il Consiglio Federale FIR, riunitosi sabato scorso a Parma, ne ha preso atto, assumendo decisioni di assoluto rilievo. Nell’ottica di perseguire l’innalzamento qualitativo del massimo, il Consiglio Federale FIR ha deliberato che, in caso di effettiva mancata iscrizione delentro i termini stabiliti, il massimosarà a nove. Altra importante novità decisa:vi ...

Il Consiglio Federale FIR, in occasione della riunione di sabato 29.5 a Parma, ha preso atto della volontà manifestata dalla societàdi non esercitare il proprio diritto a partecipare al campionato Italiano d'Eccellenza Peroni TOP10 2023/2024. L'organo di governo delitaliano, nell'intento di perseguire l'...Anche la prossima stagione il Veneto avrà almeno tre squadre nel campionato di. Quattro se il ...sovrano della Fir avrebbe deciso di non procedere a ripescaggi per sostituire il(ha ...TRENTO . IlTrento difende, con il brivido e con una grandissima rimonta, la testa della classifica. Un big match, quello contro, pieno di colpi di scena e terminato per 22 a 17 a favore dei ...

Rugby, Calvisano non si iscrive al TOP 10 2023-2024: campionato a 9 squadre nella prossima stagione OA Sport

Il Rugby Calvisano ha ufficialmente deciso di non esercitare il proprio diritto a partecipare al Campionato Italiano d’Eccellenza Peroni TOP10 2023/2024: il Consiglio Federale FIR, riunitosi sabato sc ...Il Consiglio Federale FIR, in occasione della riunione di sabato 29.5 a Parma, ha preso atto della volontà manifestata dalla società Rugby Calvisano di non esercitare il proprio diritto a partecipare ...