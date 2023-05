Rubano marmitta da un’auto in via Depretis

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 2 maggio 2023)unada. La Polizia li ha intercettati e presi dopo un inseguimento. Fondamentali le indicazioni dei cittadiniunada. Nella notte del 30 aprile gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in viaa Napoli per una segnalazione di un furto di catalizzatore suparcheggiata. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato l’effettiva mancanza del catalizzatore sul veicolo. Li hanno avvicinati due passanti i quali hanno raccontato di aver visto due persone, un uomo e una donna, asportare il catalizzatore dall’auto per poi allontanarsi a bordo di uno scooter. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite, hanno intercettato in via Galileo Galilei lo scooter con a ...