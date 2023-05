Ruba 54kg di rame all’azienda per cui lavora a Pozzuoli

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 2 maggio 2023)di. I Carabinieri hanno sorpreso un 42enne con il cofano carico di. L’uomo era dipendente dell’aziendadi. Nella notte del primo maggio i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato per furto M. B., un 42enne puteolano già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso l’uomo – dipendente di un’importante società del settore delle infrastrutture elettriche – in auto con il cofano carico di materiale di proprietà dell’azienda. 54 chili di bobine disottratte e poi restituite al legittimo proprietario. Il 42 enneè finito in manette ed è ora in attesa di giudizio. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.