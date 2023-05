Royal Family | la sorella di re Carlo frena il fratello sui tagli alla monarchia | «Discutiamone | ma difficile sostituirci»

(Di martedì 2 maggio 2023) «non cambierà una volta incoronato re. Ha avuto molto tempo per prepararsi e dunque non vedo perché dovremmo vedere un’altra persona». A dirlo è la principessa Anna, secondogenita di Elisabetta II eminore diIII, in una lunga intervista rilasciata a Cbc News a quattro giorni dall’incoronazione del sovrano. La Princessha parlato con Adrienne Arsenault, capo-corrispondente dell’emittente canadese, del rapporto con ile del futuro dellainglese, attaccando – per certi versi – uno dei pilastri del (neo) regno di, che da anni ha promesso unaeconomicamente più sostenibile. Secondo alcune indiscrezioni, spiega (anche) l’emittente, il re intenderebbe diminuire il numero di ...

