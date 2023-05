Rovelli a testa bassa contro Crosetto | il solito Concertone stonato

(Di martedì 2 maggio 2023) Il fisico se la prende col ministro della Difesa dal palco: "Non deve fare i piazzisti di strumenti di morte". Le scuse della conduttrice: "Bisogna dare a tutti la possibilità di rispondere"

Poi quello al governo: "Ci sono decine di migliaia di bombe nucleari puntate sulla nostra. E ... Dopo l'intervento di, ecco però arrivare la precisazione dal palco della conduttrice Ambra: ...Concerto Primo Maggio, il fisicocontro Crosetto sulle armi. E Ambra si scusa Sal da Vinci, il figlio Francesco rapinato a Napoli: 'Tre pistola allaper un orologio. Certe persone ...Putin è il responsabile dell'invasione ma la Nato, con inil Presidente degli Stati Uniti ...Pignataro Nico Piro Geminello Preterossi Tiziano Rea Davide Riondino Cristian Romaniello Carlo...

Concerto 1 maggio, Rovelli e la polemica su guerra e armi Adnkronos

Il fisico se la prende col ministro della Difesa dal palco: "Non deve fare i piazzisti di strumenti di morte". Le scuse della conduttrice: "Bisogna dare a tutti la possibilità di rispondere" ...“Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto”: così il padre di Sara Vargetto risponde a ...