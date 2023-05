(Di martedì 2 maggio 2023) Critiche per il centrocampista italiano preso di mira dalla stampa e dall'ex calciatore per il suo rendimento in questa stagione.

Verratti: 'Se ha rispetto, se ne vada'A puntare il dito contro il centrocampista della Nazionale è in particolare Jerome. L'ex giocatore di Psg e Monaco non ha mai risparmiato ...Verratti: 'Se ha rispetto, se ne vada'A puntare il dito contro il centrocampista della Nazionale è in particolare Jerome. L'ex giocatore di Psg e Monaco non ha mai risparmiato ...

Rothen attacca Verratti: “Se ha rispetto del Psg se ne deve andare” ItaSportPress

Paris Saint-Germain sconfitto dal Lorient in campionato, l'ex non risparmia critiche: "Se ha rispetto del club, allora se ne vada" ...Critiche per il centrocampista italiano preso di mira dalla stampa e dall'ex calciatore per il suo rendimento in questa stagione.