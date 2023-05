Rosanna diventa mamma a 47 anni con l’aiuto del dottor Petta

Leggi su zon

(Di martedì 2 maggio 2023) Grande gioia nella famiglia diEsposito e Paolo Casale per la nascita del piccolo Alfredo arrivato dopo tante vicissitudini. Nel 2017 una gravidanza si interruppe alla 7° settimana con successivo intervento di svuotamento e revisione cavitaria; purtroppo anche nel 2018 e nel 2019 le gravidanza non andarono a buon fine esitando in aborto. Avendo perso ogni speranza la coppia si rivolse ale Raffaeledopo una serie di approfonditi esami, appresero con incredulità che la gravidanza era partita spontaneamente senza l’ausilio di tecniche di fecondazione assistita. La gravidanza, ad alto rischio per l’età materna, fu seguita condelle più moderne tecnologie ed il 30 aprile la signora partorì spontaneamente nel Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni, diretto dalla dr.ssa ...