C'è unaindiscrezione che giunge dalla Spagna e che riguarda Cristiano. Il fuoriclasse portoghese non sarebbe orientato a restare all'Al Nassr , nonostante l'ingaggio faraonico. Al momento, ...... la rovesciata di Cristianoallo Juventus Stadium nel 2018, o ancora le iconiche coast to ... È una Lombardia pazzesca! Rimontae finale Scudetto per riscrivere la storia La selezione ...... ecco un'altra rottura sanguinosa etra un calciatore e una donna dello spettacolo: Lucas ... come quello con Claudio D'Alessio , figlio di Gigi, e con Cristiano, a sua volta in crisi ...

"Ronaldo, clamorosa indiscrezione: potrebbe tornare al Real Madrid" Corriere dello Sport

Il fuoriclasse portoghese sembra essere sempre più lontano a una permanenza all'Al Nassr, nonostante l'ingaggio faraonico ...L'agente ha aggiunto che la notizia è di una fonte attendibile che gli aveva rivelato in anticipo anche l'acquisto nel 2018 di Cristiano Ronaldo ...