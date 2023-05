Roma | turista rapinata e palpeggiata a Termini | arrestato 28enne ivoriano

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... È stato poi ascoltato un sottufficiale del RIS di, che ha analizzato la vernice blu, proprio ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... arbitra Fourneau della sezione di1 Sport [ 02/05/2023 ] A fuoco tre mezzi di una coppia: si ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... arbitra Fourneau della sezione di1 Sport [ 02/05/2023 ] A fuoco tre mezzi di una coppia: si ...

Anziana turista inglese a Roma perde gruppo vacanze, ps la aiuta Agenzia ANSA

Gli investigatori del commissariato Viminale, cui erano state affidate le indagini, hanno scandagliato tutte le telecamere della zona fino a individuare un sospettato già con precedenti penali ...Il gip di Roma ha convalidato l'arresto disponendo il carcere del 28enne di origini ivoriane fermato dagli agenti di polizia del commissariato Viminale per avere rapinato una turista spagnola nella zo ...