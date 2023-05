Roma | paghi la caparra ma poi l’annuncio sparisce | truffe ai fuorisede per le stanze in affitto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 maggio 2023). Un giro diche, questa volta, non ha preso di mira gli anziani, bensì i giovani universitari. E, ovviamente, il topic è quello degli affitti, che proprio in questo periodo rappresentano una vera e propria bestia nera per tutti gli studenti di molte città. Ecco come funziona la nuova truffa del momento., Vigili che si fingono turisti: l’idea dell’Assessore Lucarelli per frenare leNuoveai danni di studenti e lavoratori Se vedete una stanza in foto e volete bloccarla prima che venga fatta preda da qualche altro avventore, allora dovete pagare 500 euro. Dopo il bonifico, una volta ricevuta la somma di denaro, ecco che il finto locatoredefinitivamente. Questo è il semplice meccanismo che caratterizza la nuova truffa che ...