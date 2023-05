Roma | Matic | «Vincere due trofei europei consecutivi? Penso che sarebbe qualcosa di straordinario»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 maggio 2023) Nemanja, centrocampista della, ha parlato a Sky Sports UK del momento dei giallorossi nelle coppe europee Nemanja, centrocampista della, ha parlato a Sky Sports UK. PAROLE – «E’ un allenatore fantastico che ha vinto tanti. Vuoleancora, sono orgoglioso di giocare per lui. A volte non è facile, non è mai contento e vuole che tu migliori ogni giorno, ma questo mi piace. Ha più esperienza ma Mourinho non cambia mai. Dipende da cosa trova e dai giocatori che ha in squadra, ma conosce molto bene il suo lavoro. Una volta che lo conosci è divertente e ogni giocatore che gioca per lui dirà lo stesso.dueche...