Roma | il messaggio social di Dybala esalta i tifosi

(Di martedì 2 maggio 2023) "Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo...

" Non c'è diritto di tifare Lazio acentro senza essere corcato ". Questo illetto da Ambra Angiolini ieri durante il concerto del Primo Maggio che si è svolto, come di consueto, a Piazza San Giovanni . L'ironia non è ...... in una "cerimonia" a Palazzo Brancaccio aper celebrare l'uscita del nuovo album. Michele ha ... "Raramente una band giovane ha usato la moda per amplificare e allargare il suocon un'...... ma il presidente del Consiglio ha scelto la strada di unvideo. "Nel giorno della festa ... sarà la volta del personale Enav addetto al centro di controllo dell'area di: l'astensione è ...

Dybala carica la Roma sui social: il messaggio che esalta i tifosi Corriere dello Sport

«Chiediamo scusa ai tifosi della Lazio». Ambra e Fabrizio Biggio a fine serata, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, chiedono scusa ai tifosi della Lazio. A far infuriare ...Davanti alla fola, sul palco, c’erano i genitori del giovane 18enne morto in provincia di Udine in un incidente durante lo stage «scuola lavoro». «Qualcosa di grande e per noi davvero significativo,è ...