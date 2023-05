Roma | forze fresche | col Monza tocca a El Shaarawy e Solbakken

- Il primo pensiero della domenica è stato dedicato a Marash Kumbulla. La notizia della rottura del crociato ha generato un grande dispiacere nella famiglia, che perde un ricambio importante in difesa e un professionista amato da tutti. Ma José Mourinho , dopo aver consolato il suo giocatore, deve pensare a costruire una squadra competitiva per la ...Ieri sera lerusse hanno bombardato la città di Orikhiv, nell'oblast di Zaporizhzhia. ... In volo, tornando a, Francesco ha ripetuto che la 'pace si fa sempre aprendo canali' e che 'mai si ...... il Sudafrica ha ratificato lo Statuto die, di conseguenza, sarebbe obbligato ad arrestare il ... la Russia ha perso più di 100mila uomini da dicembre Gli Stati Uniti stimano che learmate ...

Roma, il balletto intorno ai membri delle forze dell’ordine contro la violenza di genere:… Il Fatto Quotidiano

Difesa a 4 o a 3: Mourinho riflette, Cristante pronto a fare di nuovo il centrale. Mediana con Camara ROMA - Il primo pensiero della domenica è stato dedicato a Marash Kumbulla. La notizia della rott ...Il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato un piano per la sicurezza nei grandi centri, soprattutto Roma, Milano e Napoli: maggiore ...