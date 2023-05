Roma femminile | sorpresa della Curva Sud alle campionesse | cosa è successo

Il successo per 2 - 1 contro la Fiorentina , in un Tre Fontane stracolmo, ha consegnato allail primo storico scudetto della propria storia. I gol di Greggi e Bartoli hanno infatti permesso alle giallorosse di Coach Spugna la certezza aritmetica della vittoria del campionato . ...A Monza, domani sera, ci sarà da fare la conta (' Forse mi serve qualcuna dellaCampione d'Italia! ' ha detto scherzando Mourinho a fine gara) con l'aggiunta dell' assenza di Matic , ......00 Piacenza - Udine 81 - 88 17:00 Rieti - Mantova 79 - 76 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A119:30 Monza - Casalmaggiore 3 - 1 CALCIO - SERIE A 20:45 Atalanta -3 - 1 CALCIO - ...

La Roma ha vinto la Serie A del calcio femminile Il Post

