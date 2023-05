Roger Federer ha sfoggiato un Rolex nuovo di zecca al Met Gala

Leggi su gqitalia

(Di martedì 2 maggio 2023) La scelta didi modificare di qualche millimetro le dimensioni del suo modello di punta, il Submariner, o di produrre un pezzo in una nuova combinazione di colori, è una notizia da prima pagina. Non è difficile immaginare lo scalpore suscitato il mese scorso a Watches & Wonders, all'annuncio di unmodello del catalogo. Il Perpetual 1908 è unelegante orologio da cerimonia del marchio noto come il re degli orologi sportivi che affonda le proprie radici sulle robuste linee Submariner, Daytona e GMT-Master. Ora, ad appena un mese dal fatidico annuncio,indossa per la prima volta in pubblico una versione in oro bianco e quadrante nero del 1908 sul red carpet del Met2023. «Credo che il vero stile consista nel perfetto ...