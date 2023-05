Robot feconda ovuli guidato da un controller della PlayStation 5 | concepite due bambine

(Di martedì 2 maggio 2023) Un5 che guida inel processo di sviluppo embrionale: secondo quanto riporta un rapporto del MIT Technology Review, è quanto messo a punto da uno degli ingegneristartup spagnola Overture Life, impegnata nel campomedicinafertilità. Il ricercatore Eduard Alba, studente d’ingegneria meccanica, tramite l’uso del, haun piccolo ago meccanizzato durante le procedure dizione in vitro (FIVET): grazie alla suddetta tecnica, ilè riuscito areumani per una dozzina di volte. Stando al rapporto del MIT, questa novità ha dato origine a embrioni sani, che hanno portato alla nascita ...

Imprenditore disperato: 'I giovani sono spariti'ovuli : l'ultima innovazione concepisce due bambini Un ingegnere del MIT Technology Review, infatti, è riuscito a concepire due bambini ...... protagonisti delle locali leggende tradizionali, sono gli antenati dei Pokemon, dei... Si tratta di un universo immaginifico, frutto di un'esperienza: sono tutte 'epifanie' in terracotta ...Imprenditore disperato: 'I giovani sono spariti'ovuli : l'ultima innovazione concepisce due bambini Un ingegnere del MIT Technology Review, infatti, è riuscito a concepire due bambini ...

Usa: robot feconda ovuli e concepisce due bambini grazie a un controller PlayStation TGCOM

I ricercatori di una start up spagnola utilizzano un robot guidato da un controller per PlayStation 5 per la fecondazione in vitro.La tecnologia fa passi da gigante. Soprattutto nel campo della medicina. E sempre più spesso i robot sostituiscono l'uomo in tutti i settori. Ma proprio in tutti. Anche ...