Roberto Insigne | “Scudetto Napoli | ho pensato molto a Lorenzo… vi dico una cosa”

(Di martedì 2 maggio 2023)ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone, ma pensa anche allodel. Oramai il Frosinone si può sentire una squadra di Serie A, la vittoria con la Reggina ha portato la squadra ciociara matematicamente nella massima serie del calcio italiano. Un campionato bellissimo quello del Frosinone allenato da Fabio Grosso. Uno dei protagonisti della cavalcata del Frosinone è sicuramente, fratello di Lorenzoche milita in MLS. Il giocatore al termine di Frosinone-Reggina 3-1 a Sky ha detto: “Prima della partita abbiamo fatto una videochiamata con tutta la famiglia“. Poi ha aggiunto: “Devo dire che sonocontento per il, sono fiero per quanto sta facendo la squadra ...

Ai microfoni di Sky Sport ha invece parlato, autore di uno dei tre gol del match, toccando anche il tema Napoli. "Prima della partita con la Reggina abbiamo fatto una videochiamata di ...... è arrivato al 31esimo quando è finito in rete, su cross di Cotali, un imperioso stacco di testa di Borrelli cui ha fatto seguito, undici minuti dopo, il bis dal dischetto di. Tutta ...... arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri), passando per Caso,e Boloca, osservato da vicino anche dal ctMancini di recente. Un gruppo ...

Roberto Insigne: 'Sono fiero del Napoli, ho pensato molto a Lorenzo' AreaNapoli.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...La squadra allenata da Fabio Grosso ieri ha sconfitto in casa 3-1 la Reggina conquistando così la matematica promozione in Serie A per la prossima stagione ...